У майбутній ОС з'явиться функція боротьби з "таск-кілерами" та іншими подібними програмами, які, як зазначають у Google, приносять більше шкоди, ніж користі.

Протягом багатьох років були популярні програми, які стверджують, що нібито роблять пристрої на Android швидше, але насправді вони просто "вбивають" фонові процеси, і, як зазначають експерти, це приносить більше шкоди, ніж користі. Android 14 змінить цю практику.

У своєму блозі Google пояснила, що алгоритми подібних програм змушують систему примусово закривати процеси, які їй доведеться запускати заново. У підсумку ви отримуєте і прискорений розряд батареї, і "забиваєте" оперативну пам'ять більше, ніж було до очищення.

Тому в Android 14, програми що використовують API "killBackgroundProcesses", більше не зможуть "впливати на життєвий цикл процесів інших програм". Система буде видавати помилку при будь-якій спробі завершити процеси для іншої програми. Ця зміна фактично порушить функціональність всіляких прискорювачів пам'яті та "таск-кілерів".

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У Google порадили розробникам подібних програм упевнитися, чи відповідає їх софт політиці Google Play щодо оманливих заяв.

Як змусити Android працювати швидше

Ніякий програмний інструмент не зможе прискорити роботу старого або слабкого смартфона. У кращому випадку вони марні, а в гіршому – лише додадуть проблем з продуктивністю.

Якщо смартфон слабкий і навіть з незавантаженою оперативною пам'яттю працює повільно, спробуйте:

Оновити ПЗ . Це важливий процес, який дозволяє виправити різні помилки, що виникли в минулих версіях операційної системи. Те ж саме стосується різних програм.

. Це важливий процес, який дозволяє виправити різні помилки, що виникли в минулих версіях операційної системи. Те ж саме стосується різних програм. Вручну очистити кеш. На Android перейдіть в "Налаштування" → "Зберігання" → "Звільнити місце" та підтвердьте дію. На айфонах такої функції як такої немає, кеш очищається самостійно при перезавантаженні пристрою.

На Android перейдіть в "Налаштування" → "Зберігання" → "Звільнити місце" та підтвердьте дію. На айфонах такої функції як такої немає, кеш очищається самостійно при перезавантаженні пристрою. Відключити анімації та "живі" шпалери . Залиште тільки найнеобхідніше. Таким чином, смартфон буде працювати швидше і без провисань.

. Залиште тільки найнеобхідніше. Таким чином, смартфон буде працювати швидше і без провисань. Скинути телефон до заводських налаштувань. Це потрібно робити в крайньому разі, якщо нічого вище не допомогло. Скинувши телефон до заводських налаштувань, всі дані, які були збережені в пам'яті смартфона, втечуть.

Android 14: все що відомо на цей момент

Актуальна версія Android під номером 13 вийшла в серпні 2022 року. Цього разу змін виявилося не так багато – розробники зробили ставку на конфіденційність і поліпшення дизайну.

Головні нововведення Google приберегла для Android 14. Вже відомо, що в ній нарешті додадуть можливість видаляти встановлені виробниками додатки, тим самим звільнивши пам'ять і обмеживши небажану фонову активність. Також в Android-смартфонах з'явиться супутниковий зв'язок.

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