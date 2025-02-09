Українцям особливо важливо, щоб інтернет працював із максимальною швидкістю.

Кожен із нас стикався з проблемою, коли відео на Youtube дуже довго вантажиться, або ми навіть не можемо написати повідомлення в месенджері через поганий інтернет, незалежно від оператора. Іноді це відбувається через певний час користування смартфоном, а іноді - так було від самого початку, тому ми й задаємося питанням, як поліпшити мобільний інтернет.

Чому при 4G низька швидкість інтернету - основні причини

через проблеми з покриттям мобільного інтернету;

через перевантаження базової станції;

через те, що технічні характеристики вашого телефону не підтримують високу швидкість інтернету;

через те, що на телефоні відкрито багато програм, які у фоновому режимі беруть на себе частину інтернету;

через перешкоди в приміщенні - стіни, бетонні конструкції і навіть погодні умови можуть погіршувати якість зв'язку.

Спробуйте перезавантажити телефон, переключитися на інший діапазон мережі (наприклад, з 4G на 3G) або змінити місце розташування, щоб зловити більш стабільний сигнал.

Як поліпшити мобільний інтернет на телефоні

Існує багато методів того, як посилити сигнал мобільного інтернету, але найшвидших всього два.

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Перший - перезавантажити, оновити або вимкнути режим польоту.

Це необхідно в тому разі, якщо ви, можливо, переїхали на нову локацію, а ваш телефон продовжує використовувати стару мережу. Спробуйте увімкнути "режим польоту", почекати приблизно десять секунд і вимкнути його. Після чого телефон має почати шукати доступні мережі.

Іноді для цього потрібне перезавантаження телефону. Особливо якщо ви подорожуєте між країнами, входячи і виходячи із зони оператора роумінгу.

Другий - стежити за тим, щоб удома ви використовували не стільниковий зв'язок, а мережу Wi-Fi. Особливо якщо ви плануєте зідзвонитися з ким-небудь в інтернеті.

Як поліпшити якість прийому мобільного інтернету

Для цього необхідно "полазити" в налаштуваннях. Для смартфонів iPhone і Android вони різні, тому рішення для користувачів будуть описані окремо. Як поліпшити мобільний інтернет на андроїді? Спробуйте такі методи:

Перемкніть мережу - у налаштуваннях оберіть пріоритетне з'єднання (наприклад, 4G або 5G, яке планували почати тестувати у Львові). Це допоможе уникнути автоматичного переходу на повільний 3G.

Очистіть кеш мережі - у розділі "Налаштування" - "Застосунки" знайдіть "Інструментарій SIM" і очистіть дані кешу.

Знову ж таки, увімкніть і вимкніть режим "У літаку" - це допомагає оновити підключення до мобільної мережі.

Змініть DNS - встановіть Google DNS (8.8.8.8.8 і 8.8.4.4) через налаштування мобільної мережі.

Як покращити мобільний інтернет на айфоні? Користувачі смартфонів від корпорації Apple можуть прискорити інтернет за допомогою цих методів:

Оновіть налаштування оператора - перейдіть у "Параметри" - "Основні" - "Про цей пристрій" і дочекайтеся появи оновлення.

Перемкніть частоту мережі - іноді iPhone автоматично використовує 3G, навіть якщо 4G доступний. У налаштуваннях стільникових даних вручну виберіть 4G.

Очистіть кеш Safari і вимкніть фонові процеси в "Налаштуваннях". Знайдіть там параметри цього браузера і виберіть очищення історії та даних сайтів, що прискорить завантаження сторінок.

Вимкніть автоматичне оновлення додатків в "App Store".

Іноді в ситуації з поганим інтернетом може допомогти використання VPN.

Ці поради мають допомогти як користувачам Android, так і тим, хто віддає перевагу техніці Apple, але стикається з тими ж проблемами з мобільним інтернетом.

Як поліпшити мобільний інтернет, коли немає світла

Українці протягом трьох років періодично стикаються з вимкненням світла через тривалу повномасштабну війну та удари Росії по критичній інфраструктурі.

Під час відключення електрики якість зв'язку часто погіршується через перевантаження мобільних вишок. Ось що можна спробувати зробити:

Перейдіть на 3G - іноді 4G-мережі перевантажені, а 3G працює стабільніше.

Використовуйте Wi-Fi-роутер із живленням від Power Bank.

Перемістіться ближче до вікна або на пагорб - так збільшується ймовірність зловити більш стабільний сигнал.

Обмежте роботу фонових додатків.

Спробуйте змінити оператора.

Раніше УНІАН повідомляв, яка нічим не примітна процедура насправді відіграє важливу роль у стабільній роботі вашого гаджета.

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