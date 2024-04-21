Це оновлення є важливим кроком на шляху до поліпшення якості відтворення відео на пристроях Android, кажуть розробники.

Кожне відео, яке ви дивитеся на своєму смартфоні, планшеті чи іншому пристрої, повинно бути пропущене через якийсь декодер, і "AV1" вже давно рекламується як next big thing. Але зараз його рідко де зустрінеш, наприклад, Apple додала кодек лише в iPhone 15 Pro, оскільки його чипсет A17 Pro апаратно підтримує AV1.

Судячи з усього, Google знайшла спосіб забезпечити програмну сумісність вже наявних Android-гаджетів з AV1, пише портал 9to5Google. Для цього компанія провела спільну роботу з командою VideoLAN (творці плеєра VLC) і впровадила їхній програмний декодер "dav1d" як програмне рішення в систему Android.

Якщо розгортання пройде успішно, найближчим часом пристрої під управлінням ОС Android 12 і новіше навчаться відтворювати AV1-відео з YouTube та інших джерел. Більшість із них отримають підтримку щонайменше 720p за 30 кадрів на секунду.

Відео дня

На технічному рівні AV1 зменшує розмір відео, не жертвуючи при цьому його якістю. Своєю чергою це знижує навантаження на стільникові дані під час потокової передачі контенту або перегляду відео на YouTube. Надалі, коли YouTube повністю перейде на AV1, це оновлення дасть змогу комфортно дивитися ролики навіть зі старих смартфонів.

Ще Android-смартфони повинні отримати функції зарядки по NFC і "гуглінг" невідомих номерів. За допомогою першої функції вдасться підзарядити смарт-мітки, навушники або інші аксесуари через NFC-з'єднання свого смартфона, тобто докуповувати додатковий девайс не знадобиться.

Раніше цього місяця Google запустила сервіс "Знайти пристрій". Технологія дає змогу шукати загублені телефони, планшети та іншу техніку за участю смартфонів оточуючих. По суті, це аналог "Локатора" Apple, тільки для пошуку Android-пристроїв.

А тим часом YouTube незабаром почне заважати дивитися відео через сторонні додатки з вбудованими блокувальниками реклами, серед яких популярний ReVanced. Їхні користувачі стикатимуться з повільним завантаженням та іншими помилками, заявили в Google.

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