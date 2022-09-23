Відеокарти нового покоління RTX 4000 отримали цінник від 899 доларів до 1599 доларів.

Багатьох користувачів здивував високий цінник нового покоління відеокарт GeForce RTX 40-ї серії щодо попередників. Так, ціна флагманської RTX 4090, яка поставляється з 24 ГБ пам'яті, досягає $1599.

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг в розмові з журналістами MarketWatch відреагував на критику користувачів, попередивши, що тепер це нова реальність і не варто очікувати, що відеокарти будуть дешевшати з плином часу.

На думку Хуанга, "закон Мура", згідно з яким кількість транзисторів на одиницю площі напівпровідникового кристала подвоюється приблизно кожні два роки, давно в минулому і більше не працює. Таким чином, не відбувається зменшення їх вартості.

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В інтерв'ю глава Nvidia також розкритикував тих експертів і користувачів, які вважають необґрунтованим підвищення цін на відеокарти, оскільки виробники не здатні підтримувати інновації та одночасно зберігати ціни з покоління в покоління на одному і тому ж рівні.

До речі, що стосується термінів виходу, то RTX 4090 потрапить на полиці магазинів 12 жовтня, а обидві моделі RTX 4080 (з 12 ГБ і 16 ГБ пам'яті) – до кінця листопада. Дві останні будуть коштувати 899 доларів і 1199 доларів відповідно.

До кінця року NVIDIA також поповнить лінійку RTX 3000 оновленими версіями RTX 3060 і RTX 3060 Ti. Перша отримає 8 Гб відеопам'яті – на 4 Гб менше, ніж у базової моделі – а цінник на неї знизять до 300 доларів. Що стосується Ti-версії, то пропускна здатність пам'яті може збільшитися на 36% – до 608 ГБ/сек замість 448 ГБ/сек.

А тим часом Intel готується до виходу на ринок ігрових відеокарт

У продаж новинки повинні надійти вже до кінця місяця. Про вартість нових карт поки так і не розповіли, але раніше в мережу злили ціни на всю лінійку Intel Arc. Зокрема, найдорожча модель Arc A770 коштуватиме до 399 доларів (~14 500 грн), а в конкуренти їй записали Radeon RX 6650 XT і GeForce RTX 3060 ti.

Також 27 вересня Intel представить флагманські процесори сімейства Raptor Lake 13-го покоління. Компанія випадково заздалегідь розсекретивши їх характеристики. Іронічно, але в цей же день стартують продажі Ryzen 7000 від AMD.

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