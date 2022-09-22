Він поставляється у вигляді окремих деталей, які потрібно буде збирати самому.

Раніше цього тижня NVIDIA представила відеокарти RTX 40-ї серії. які здивували не тільки своєю продуктивністю, але й високим цінником. Компанія Colorful вирішила порадувати шанувальників куди більш доступною версією топової моделі GeForce RTX 4090 та іншими фірмовими компонентами.

Щоправда, є один нюанс – пограти на такому "комп'ютері" не вийде. Річ у тім, що компоненти йдуть в LEGO-наборі, який обійдеться у 299 юанів (~1500 грн).

Новинка складається з більш ніж тисячі деталей, а всі потрібні компоненти, включаючи "материнську плату Colorful iGame UltraD5 Z690" і "оперативну пам'ять iGame Vulcan DDR4" потрібно збирати самому з пластикових кубиків. Виходить свого роду конструктор LEGO для шанувальників комп'ютерної тематики, але з можливістю створювати свої компоненти, а не просто збирати їх разом.

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Поки що набір iGame M600 доступний для покупки тільки в китайській соцмережі WeChats, але в майбутньому його напевно можна буде знайти й на торгових майданчиках по типу AliExpress.

Що стосується справжніх RTX 40-ї серії, то вони з'являться у продажу до кінця осені. Ціни від 899 доларів до 1599 доларів.

До кінця року NVIDIA також поповнить лінійку RTX 3000 оновленими версіями RTX 3060 і RTX 3060 Ti. Перша отримає 8 Гб відеопам'яті – на 4 Гб менше, ніж у базової моделі – а цінник на неї знизять до 300 доларів. Що стосується Ti-версії, то пропускна здатність пам'яті може збільшитися на 36% – до 608 ГБ/сек замість 448 ГБ/сек.

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