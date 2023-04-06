Зміни наберуть чинності вже в наступному місяці.

У мережі з'явилася інформація, що починаючи з наступного місяця Apple відключить роботу практично всіх своїх сервісів на гаджетах із застарілими операційними системами. Зміна не торкнеться тільки iCloud.

Про це повідомляє портал 9to5mac з посиланням на інсайдера StellaFudge, який раніше вже надавав правдиву інформацію.

Зміни торкнуться наступних версій ОС, випущених в період з 2017 по 2018 роки:

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з iOS 11 по iOS 11.2.6;

c macOS 10.13 по macOS 10.13.3;

з watchOS 4 по watchOS 4.2.3;

з tvOS 11 по tvOS 11.2.6.

На сайті підтримки Apple раніше згадувалось, що "старі версії програмного забезпечення позбудуться доступу до App Store, Siri та "Карт". При цьому, iMessage і FaceTime, скоріш за все, продовжать працювати навіть на таких гаджетах.

Зараз навіть найзастаріліші пристрої, такі як iPhone 3GS, можуть використовувати деякі сервіси, наприклад iMessage, а власники iPhone 4 все ще можуть дзвонити через FaceTime. Попри те, що ці пристрої не підтримують нові функції, вони ніколи не втрачали своїх початкових можливостей.

За даними Apple, тільки 8% пристроїв iOS на сьогодні працюють на попередніх версіях програмного забезпечення до iOS 15. Однак це буде перший подібний крок з боку компанії.

Раніше також стало відомо, що Айфони, випущені в період з листопада 2015 року по листопад 2017 року, не отримають нову iOS 17. Це iPhone 8, 8 Plus і iPhone X.

Публічний анонс нової версії ОС відбудеться на початку червня цього року на конференції для розробників WWDC 2023. А вийде вона у вересні разом з моделями лінійки iPhone 15.

Очікується, що в iOS 17 Dynamic Island повинен стати ще розумнішими: наприклад, в нього можна перетягнути будь-який файл, і той додасться в буфер обміну. А при перемиканні в інший додаток острівець запропонує "витягнути" збережений файл.

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