Водій джипа скоїв наїзд на 19-річного хлопця на нерегульованому пішохідному переході неподалік зупинки громадського транспорту.

У Тернополі розшукують водія, який травмував перехожого на переході і втік з місця ДТП.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, 21 лютого близько 15 год на нерегульованому пішохідному переході на пр. Злуки неподалік зупинки громадського транспорту водій джипа чорного кольору скоїв наїзд на 19-річного хлопця. Після цього одразу втік.

Потерпілого госпіталізували із травмою ноги.

Поліцейські встановлюють особу водія транспортного засобу.

Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про водія джипа, просять повідомити за телефонами: 27-15-77 або 102.