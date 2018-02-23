Під час засідання розглянули проекти, спрямовані на енергозбереження в освітніх закладах.

На Тернопільщині розпочався відбір проектів, які фінансуватимуться за кошти ДФРР.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, загалом Тернопільська область цьогоріч отримає 194,751 млн грн на реалізацію проектів.

Наразі на розгляд регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФРР, надійшло понад 100 інвестиційних проектів. Частина проектів спрямована на впровадження заходів з енергозбереження.

Члени комісії розглядають подані проекти, після чого буде проведене оцінювання та формування пропозицій до узагальненого переліку інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватись у 2018 році за рахунок коштів ДФРР.

Під час засідання розглянули проекти, спрямовані на енергозбереження в освітніх закладах.

Крім того, комісія прийняла рішення стосовно продовження реалізації так званих «перехідних» проектів, які фінансувалися у 2017 році за рахунок коштів ДФРР, з метою їхнього подальшого завершення. Мова йде про реконструкцію з добудовою приміщення школи під дошкільний заклад на 40 місць у с. Стінка Бучацького району, а також будівництво спортзалу Збаразької районної дитячо-юнацької спортивної школи.