Поліція відкрила кримінальне провадження через погрозу вбивством екс-депутату Тернопільської міської ради

Екс-депутат Тернопільської міської ради Роман Навроцький також закликав поліцію забезпечити безпеку йому та його сім’ї.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Погроза вбивством» після звернення екс-депутата Тернопільської міської ради Романа Навроцького.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник обласного управління поліції Олександр Богомол.

Навроцький звернувся в поліцію 23 лютого після отриманого СМС із погрозою ножового поранення, яке надійшло невдовзі після нападу та ножового поранення ще одного екс-депутата міської ради Ігоря Турського.

У своєму дописі в Фейсбуці Навроцький також закликав поліцію забезпечити безпеку йому та його сім’ї.

«Офіційної заяви від нього щодо забезпечення охороною не було. У нас є достатньо можливостей, щоб забезпечити охорону. Зокрема, на кілька днів було залучено працівників спецпідрозділу у лікарню, в яку після поранення потрапив Турський, до з’ясування ситуації та забезпечення громадської безпеки в медзакладі», – зазначив Богомол.

За його даними, зараз слідчі розглядають чимало версій поранення екс-депутата, якому в стегно встромили ніж на глибину 10 см.

«Причиною нападу могли стати неприязні стосунки на ґрунті громадської діяльності потерпілого, його активна політична діяльність та конфлікт в міській раді, конфлікт на побутовому ґрунті або помста через те, що Турський став небажаним свідком однієї з подій, про яку наразі не буду говорити. Розглядаються також версії інсценування злочину та хуліганські дії», – повідомив начальник обласного управління поліції.

Він також розповів, що свідки інциденту вже описали нападника. Їм ще покажуть оперативне відео з протистоянь під міською радою, коли на сесії не пускали трьох вже екс-«свободівців» Турського, Навроцького та Івана Сороколіта, щоб вони подивилися, чи немає нападника серед тих осіб, які блокували мерію.

Богомол принагідно закликав водіїв, які їхали поблизу в час нападу на Турського, надати в поліцію відео зі своїх реєстраторів.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого в центрі Тернополя близько 16 год невідомий ножем поранив екс-депутата міської ради Ігоря Турського.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 296 ч. 4 ККУ (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Весною 2017 року трьох депутатів фракції ВО «Свобода» у міській раді – Ігоря Турського, Романа Навроцького та Івана Сороколіта – виключили з партії.

Сталося це після того, як вони не підтримали ініційований міським головою Сергієм Надалом проект змін до Генплану, проти якого виступала громадськість міста.

Дані депутати також критикували авторитарні методи роботи мера та земельні оборутки, які здійснюються за його каденції.

В результаті цілий рік представники «Свободи» блокували цим депутатам вхід в міську раду під час сесій. Турський, Навроцький та Сороколіт при повній бездіяльності поліції не могли взяти участь в жодному із засідань.

У січні 2018 року ТВК позбавила усіх трьох екс-«свободівців» статусу депутата.