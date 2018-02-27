У рамках заходів суб’єкти боротьби з тероризмом бійці СБУ виконуватимуть практичні завдання з виявлення та знешкодження групи умовних злочинців.

Сьогодні на Тернопільщині відбудуться антитерористичні навчання СБУ із залученням озброєних правоохоронців та спецтехніки.

Як повідомили УНІАН в секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, планові антитерористичні навчання проходитимуть у кількох локаціях Чорткова та низці населених пунктів, прилеглих до райцентру.

У рамках заходів суб’єкти боротьби з тероризмом бійці СБУ виконуватимуть практичні завдання з виявлення та знешкодження групи умовних злочинців.

Відпрацювання силовиками навчальних завдань відбуватиметься в умовах наближених до реальних та передбачає залучення спецтехніки і озброєних правоохоронців. У рамках навчання на окремих територіях також можливе тимчасове запровадження особливого режиму пересування людей та транспортних засобів.

Управління СБУ в Тернопільській області закликає краян з розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, залучених до проведення навчань.