Занадто дорого: продажі консолей PlayStation та Xbox побили 25-річний антирекорд

Тим часом витрати на ігри та підписки зросли на 25%

На тлі зростання вартості електроніки через дефіцит пам'яті, спричинений бумом штучного інтелекту, Sony та Microsoft зіткнулися з одним із найсерйозніших падінь продажів ігрових консолей за останні 25 років.

Згідно з даними видання Insider Gaming, травень 2026 року став найгіршим місяцем за всю історію Xbox за обсягом продажів консолей, а для PlayStation – найгіршим травнем з 2000 року. Nintendo Switch 2 залишається лідером як за кількістю проданих консолей, так і за виручкою, і є найкращою платформою 2026 року.

Дослідження також показало, що середня ціна нової ігрової консолі в травні сягнула 502 доларів, що на 14% більше, ніж рік тому – тоді показник становив 440 доларів. Середня ціна PS5 у США піднялася до $672 (+33%), Xbox Series X|S – до $524 (+22%). Тим часом витрати на ігри та підписки зросли на 25%

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Зростання цін парадоксальним чином допомогло Xbox у фінансовому плані – виручка зросла на 7%, хоча продажі пристроїв впали на 12%. PlayStation же переживає набагато складніший період – витрати споживачів на ігрове обладнання знизилися на 43%, а кількість проданих консолей скоротилася на 58%. Корпорація продає менше пристроїв, але заробляє більше з кожного.

Напередодні Xbox оголосила про чергове подорожчання всіх моделей (як Series S, так і Series X) на 100 доларів з 1 серпня. У всьому винний, як завжди, дефіцит чіпів і пам’яті. При цьому виробник попереджає, що це не межа: ціни на компоненти можуть подвоїтися до осені 2027 року.

Nintendo також незабаром готується підвищити ціну. З 1 вересня 2026 року вартість Switch 2 зросте з 449,99 до 499,99 доларів – менш ніж через рік після виходу консолі. Очікується, що незабаром про нове подорожчання оголосить Sony.

Раніше Valve оголосила офіційну вартість консолі-ПК Steam Machine. Найдешевша версія на 512 ГБ без геймпада коштуватиме 1049 доларів, також буде версія на 2 ТБ за $1349. Спочатку пристрій мав коштувати ~750$, але на заваді стала криза на ринку пам’яті.

Microsoft вже офіційно анонсувала наступну Xbox. Пристрій має робочу назву Project Helix – він запускатиме ігри як з Xbox, так і з ПК. Усередині нього буде встановлено кастомний процесор від AMD, а девекіти для розробників почнуть розсилати вже у 2027 році.

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