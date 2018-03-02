Патрульні поліцейські Тернопільщини отримали 8 нових автомобілів (фото)

Голова облдержадміністрації Степан Барна додав, що серед основних завдань влади та поліції також є створення центрів безпеки в селах та містах області.

Групи реагування патрульної поліції отримали 8 нових автомобілів марки Skoda Octavia та Renault Duster . Передали поліцейським Тернопільщини і автобус "Богдан-Атаман". Вартість техніки – 5 млн грн.

Начальник обласного управління поліції Олександр Богомол під час виступу наголосив, що пріоритетом для кожного поліцейського на першому місці повинні бути повернення та підвищення довіри населення до людей у формі.

«Сьогодні ми передаємо нові економні автомобілі для роботи та виконання своїх службових повноважень. Держава підтримує забезпечення громадського порядку на місцях, роботу з населенням. Від облдержадміністрації та облради ми також отримали суттєву фінансову допомогу в облаштуванні сервера відеоспостереження по всій області. Групи реагування патрульної поліції завдяки цій підтримці забезпечені планшетами, нагрудними камерами відеоспостереження необхідними для несення служби», – зазначив Богомол.

Голова облдержадміністрації Степан Барна додав, що серед основних завдань влади та поліції також є створення центрів безпеки в селах та містах області.

«Нашим пріоритетом і надалі буде підтримка правоохоронних органів на території області. У 2017 році з обласного бюджету на заходи безпеки було виділено близько 1,5 млн грн. У цьому році плануємо спрямувати на ці заходи ще близько 36 млн грн, щоб люди почувалися комфортно та безпечно», – сказав керівник області.

Після офіційної частини поліцейські отримали ключі від нових автомобілів і одразу виїхали на патрулювання.