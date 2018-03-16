На Тернопільщині на здешевлення «теплих» кредитів в місцевих бюджетах заклали 115 млн грн

Це на 28% більше, порівняно з минулим роком.

На Тернопільщині на здешевлення «теплих» кредитів в місцевих бюджетах цьогоріч заклали 115 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, це на 28% більше, порівняно з минулим роком.

Крім того, на 23 міські програми передбачено понад 52 млн грн. Ще 14 млн грн передбачено на 33 районні та 35 міських (у містах обласного та районного значення) програм.

«Активних дій чекаємо і від інших органів місцевого самоврядування. Відповідно до фінансової децентралізації зросли доходи місцевих бюджетів. Частину цих коштів, може бути використано в тому числі для підвищення рівня енергоефективності громад та, зокрема, на здешевлення «теплих» кредитів», – зауважив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Він також закликав населення активно впроваджувати енергоефективні заходи та користуватися, окрім Урядової, місцевими програми здешевлення «теплих» кредитів.

В Україні для населення та ОСББ діють 107 місцевих програм здешевлення «теплих» кредитів, які профінансовано на загальну суму 115 млн грн. Зокрема, на впровадження 16 обласних програм передбачено майже 49 млн. грн. На Тернопільщині ж на ці потреби в обласному бюджеті передбачено 1 млн грн.