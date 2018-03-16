На Тернопільщині передали до суду обвинувачення щодо чоловіка, який намагався продати протитанковий гранатомет
12:59, 16 березня 2018Тернопіль
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Тепер чоловікові Стаття загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.
Ілюстрація ДАІ
На Тернопільщині передали до суду обвинувачення щодо чоловіка, який намагався продати протитанковий гранатомет.
Як повідомили УНІАН в прес-служби обласної прокуратури, встановлено, що житель одного із сіл Тернопільського району упродовж 2017 року без передбаченого законом дозволу незаконно придбавав, зберігав за місцем свого проживання, а надалі збував за грошову винагороду вогнепальну зброю та боєприпаси, у тому числі реактивний протитанковий гранатомет РПГ-18 «Муха».
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні затверджено прокурором та скеровано до суду.
Стаття інкримінованого злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.
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