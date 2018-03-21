У тернополянина телефонний шахрай вкрав з банківської карти 16,5 тисяч гривень

11:13, 21 березня 2018
Тернопіль
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фото УНИАН

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, чоловік розмістив оголошення на сайті ОЛХ про продаж фотоапарата.

При цьому вказав реквізити банківської картки. Під час розмови начебто з потенційним покупцем він розповів конфіденційні дані картки, бо доздвонювач пояснював, що ніяк не може перерахувати гроші за товар.

Невдовзі з картки тернополянина зняли усі 16,5 тис грн.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу.

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Теги: #гроші#Тернопільщина#шахрай