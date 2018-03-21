У тернополянина телефонний шахрай вкрав з банківської карти 16,5 тисяч гривень

Під час телефонної розмови начебто з потенційним покупцем фотоапарату він розповів конфіденційні дані картки.

Тернополянин через телефонного шахрая втратив 16,5 тис. грн. Читайте такожТернополянин через телефонного афериста втратив 11 тисяч гривень Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, чоловік розмістив оголошення на сайті ОЛХ про продаж фотоапарата. При цьому вказав реквізити банківської картки. Під час розмови начебто з потенційним покупцем він розповів конфіденційні дані картки, бо доздвонювач пояснював, що ніяк не може перерахувати гроші за товар. Невдовзі з картки тернополянина зняли усі 16,5 тис грн. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу.

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