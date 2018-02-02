Шахраї обдурили жінку через махінацію зі страховою виплатою.

У мешканки Тернопільщини телефонний шахрай викрав з рахунку 30 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у жителька села Великі Дедеркали Шумського району навіть не знала, що в неї на рахунку є така сума.

При перевірці стало відомо, що свого часу жінка потрапила у аварію. При цьому мала оформлену страховку. 30 тис. грн на її рахунок наприкінці грудня перерахувала страхова компанія, при цьому жодних сповіщень жінка не отримала.

31 січня близько 15 год до неї зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником фінустанови. Жінка каже, що невідомий знав номер її особистого рахунку, оскільки називав його, а вона звірялася. Потім почали надходити смс-повідомлення та інші рекомендації, що за чим натискати і що вводити.

Як результат – жінка перевела своїх 30 тис. 310 грн на чужий рахунок. Працівники перевіряють і номери, з яких телефонували та приходили повідомлення, і картковий рахунок, куди пішли кошти. Подія внесена в ЄРДР за ст. 190 ч. 1 ККУ (шахрайство).