Найбільшу частку надходжень складає податок на додану вартість, якого сплачено 179,1 млн грн.

У січні-лютому Тернопільською митницею ДФС до державного бюджету спрямовано 204,4 млн грн.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 41,4 млн грн або на 20% більше, ніж за аналогічний період торік.

Найбільшу частку надходжень складає податок на додану вартість, якого сплачено 179,1 млн грн. Це на 42,7 млн грн більше, ніж у січні-лютому 2017 року.

Також перераховано 18,7 млн грн мита, що порівняно з минулим роком більше на 3,7 млн грн, 5,7 млн грн акцизного податку, це на 1,7 млн грн більше, ніж в звітному періоді минулого року, а також 938 тис. грн плати за здійснення митних формальностей та інших надходжень.

Зокрема, у лютому Тернопільською митницею ДФС перераховано до Державного бюджету України 108,6 млн грн, що на 1,9 млн грн перевищує показник лютого 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині офіційно нарахували сім мільйонерів.