На Тернопільщині у ДТП зіткнулося 6 автомобілів

Під колесами вантажного транспорту опинилися Audi, Volkswagen Т5 та ВАЗ 2107.

Аварія сталася поблизу села Петриків Тернопільського району 31 березня близько 18.20.

За даними правоохоронців, водій автомобіля DAF з автоцистерною, рухаючись в напрямку вул. Микулинецької, не впорався з керуванням та зіткнувся одразу з трьома автомобілями, які рухалися попереду в попутному з вантажівкою напрямку.

Під колесами вантажного транспорту опинилися Audi, Volkswagen Т5 та ВАЗ 2107.

Після удару Audi відкинуло на смугу зустрічного руху, де іномарка врізалася в іншу вантажівку марки DAF та Renault Trafic.

В результаті аварії до лікарні зі струсом, закритою-черепно-мозковою травмою та забійними ранами голови та грудної клітки бригада швидкої госпіталізувала пасажира з ВАЗу.

За попередньою інформацією усі кермувальники були тверезими. Триває слідство.

Правоохоронці встановлюють причини автопригоди.