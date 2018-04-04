У 2018 році на Тернопільщині на ремонт доріг скерують майже 2 мільярди гривень

Пріоритетними при ремонті місцевих доріг стануть доїзди до опорних шкіл, доїзди до медичних закладів і госпітальних округів, доїзди до будівель соціальної сфери, міжрайонні дороги та дороги обласні.

У 2018 році на Тернопільщині на ремонт доріг скерують майже 2 млрд грн.

Як повідомив УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, із Державного дорожнього фонду на державні дороги буде скеровано 1,262 млрд грн, 315 млн грн – на місцеві дороги, у тому числі й сільські, не менше 70 млн грн очікується отримати від перевиконання розмитнення товарів, обладнання та іншого майна, а також більше 200 млн грн – на комунальні дороги.

«Пріоритетними при ремонті місцевих доріг стануть доїзди до опорних шкіл, доїзди до медичних закладів і госпітальних округів, доїзди до будівель соціальної сфери, міжрайонні дороги та дороги обласні. Крім того, буде братися до уваги активна участь громад у співфінансуванні ремонтних робіт», – зазначив голова ТОДА Степан Барна.

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Він також додав, що у сільських, селищних радах повинні бути створенні депутатські комісії щодо благоустрою та утриманні доріг місцевого і комунального призначення. Дана комісія має допомагати в організації збереження та ремонті доріг у своїх населених пунктах.

«До дорожнього фонду також будуть надходити кошти з оплачених мит і акцизних зборів. Тому ми зацікавлені, щоб якомога більше підприємців розмитнювалися на Тернопільській митниці», – сказав голова ОДА.

За його словами, враховуючи збільшення перевиконання відповідних надходжень, зокрема, акцизного податку з пального і транспортних засобів та ввізного мита із нафтопродуктів і транспортних засобів, у 2018 році фонд отримає 50% від збору відповідних податків, у 2019-ому – 75% та у 2020-ому – 100%.