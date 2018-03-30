Голова ТОДА розраховує на розвиток тваринництва в області у зв’язку із фінансовою допомогою держави для с/г кооперативів

Барна зауважив, що держава виділяє майже 6,3 млрд грн на розвиток сільського господарства в Україні. З цих коштів 4,2 млрд грн заплановано спрямувати на розвиток тваринництва.

Голова ТОДА Степан Барна розраховує на розвиток тваринництва в області у зв’язку із значною фінансової допомогою держави для сільськогосподаських кооперативів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це він сказав учора під час розширеного засідання ради регіонального розвитку, що відбулося в області за участі голів сільських рад, голів громад, керівників районів, міст обласного значення та народних депутатів України.

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Барна зауважив, що держава виділяє майже 6,3 млрд грн на розвиток сільського господарства в Україні. З цих коштів 4,2 млрд грн заплановано спрямувати на розвиток тваринництва.

«Кошти отримають ті, хто швидше подасть проект. А там, де є тваринництво, є робочі місця і потреба в людях. Тому ми сьогодні оцінюємо роботу й органів державної влади і підприємств не за критерієм скільки обробляється землі, а за тим, скільки залучено людей до роботи», – зазначив Барна.

Він також підкреслив, що не менш важливо створити можливість для реалізації сировини, яку виробляють кооперативи, за ринковими цінами.