У Теребовлі військовослужбовці отримали великодні набори

Подарунки військовим привезли голова райдержадміністрації Юрій Ништа та районний військовий комісар Олександр Кравець.

Паски та яйця отримали військовослужбовці, які проходять службу в Теребовлі, де дислокується підрозділ Тернопільської військової частини.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, подарунки військовим привезли голова райдержадміністрації Юрій Ништа та районний військовий комісар Олександр Кравець. Вони поспілкувалися із військовослужбовцями та привітали їх із прийдешнім Великоднем.

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"Нехай свято Великодня надихає нас, а Господь пошле милість. На нашому боці правда, а значить і Бог з нами. Наші захисники - справжні герої, наша надія та опора. Сьогодні ми не просто передаємо паски та привітання ї – ми передаємо нашу віру в перемогу України. Нехай Бог благословить вас та всю нашу Україну!", – сказав під час зустрічі Ништа.