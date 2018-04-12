У Тернополі оштрафували водія, який забув, де поставив своє авто

Патрульні, що приїхали на виклик про викрадення авто, знайшли машину біля будинку водія, а тому склали на нього протокол про хибний виклик.

Житель Тернополя викликав патрульних, бо в нього начебто викрали автомобіль, однак транспортний засіб в той час стояв неподалік дому заявника.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, 10 квітня, близько 21-ї години патрульним надійшло повідомлення про викрадення автомобіля BMW синього кольору на вулиці Степана Будного.

Зі слів заявника, свій транспортний засіб він залишив на стоянці. Патрульні поліцейські почали оперативно обстежувати прилеглу територію. Вказаний транспортний засіб інспектори знайшли у дворі будинку.

На громадянина патрульні винесли адміністративну постанову за ст. 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб). Тепер він має заплатити від 51 до 119 гривень штрафу.