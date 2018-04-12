У Тернополі оштрафували водія, який забув, де поставив своє авто

10:31, 12 квітня 2018
Тернопіль
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Фото УНІАН

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Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, 10 квітня, близько 21-ї години патрульним надійшло повідомлення про викрадення автомобіля BMW синього кольору на вулиці Степана Будного.

Зі слів заявника, свій транспортний засіб він залишив на стоянці. Патрульні поліцейські почали оперативно обстежувати прилеглу територію. Вказаний транспортний засіб інспектори знайшли у дворі будинку.

На громадянина патрульні винесли адміністративну постанову за ст. 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб). Тепер він має заплатити від 51 до 119 гривень штрафу.

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Теги: #Тернопіль#автомобіль#хибний виклик