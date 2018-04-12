В полі на Тернопільщині знайшли обгоріле тіло жителя хутора

68-річний чоловік помер з природних причин, а тіло обгоріло внаслідок спалювання трави.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, тіло чоловіка знайшли в полі між селами Плотича та Денисів. Виявив його житель району.

Особу загиблого встановили – це 68-річний чоловік, який одиноко проживав на хуторі, що відноситься до Денисівської сільської ради.

Попередньо встановлено, що смерть настала з природних причин, а тіло обгоріло вже після смерті, внаслідок спалювання сухої трави.

Інформацію про подію правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань.