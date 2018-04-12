В полі на Тернопільщині знайшли обгоріле тіло жителя хутора

14:56, 12 квітня 2018
Тернопіль
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фото УНІАН

Особу загиблого встановили – це 68-річний чоловік, який одиноко проживав на хуторі, що відноситься до Денисівської сільської ради.

Попередньо встановлено, що смерть настала з природних причин, а тіло обгоріло вже після смерті, внаслідок спалювання сухої трави.

Інформацію про подію правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

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