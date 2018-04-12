В полі на Тернопільщині знайшли обгоріле тіло жителя хутора
14:56, 12 квітня 2018Тернопіль
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68-річний чоловік помер з природних причин, а тіло обгоріло внаслідок спалювання трави.
фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, тіло чоловіка знайшли в полі між селами Плотича та Денисів. Виявив його житель району.
Особу загиблого встановили – це 68-річний чоловік, який одиноко проживав на хуторі, що відноситься до Денисівської сільської ради.
Попередньо встановлено, що смерть настала з природних причин, а тіло обгоріло вже після смерті, внаслідок спалювання сухої трави.
Інформацію про подію правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань.
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