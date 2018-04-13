Патрульні склали протокол на матір за неналежне виконання своїх обов’язків.

В Тернополі іноземець не випускав із квартири неповнолітню дівчину, яка навчається у місцевому коледжі.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, патрульних викликала сама потерпіла. Вона повідомила, що іноземець зачинив її в квартирі і не випускає.

Патрульні поліцейські оперативно прибули на виклик. З’ясувалося, що заявниця неповнолітня, навчається у місцевому коледжі й проживає окремо від батьків.

Охоронці порядку перевірили документи іноземця, який був у помешканні. На території України він перебуває законно. З його слів, дівчина погрожувала накласти на себе руки.

Інспектори зв’язалися з матір’ю неповнолітньої. До її приїзду дівчину відвезли у притулок на вулиці Стрімкій.

На матір патрульні склали адміністративний протокол за статтею 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Відповідальність за цією статтею тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за рішенням суду.