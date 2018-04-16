На вихідних у ДТП на Тернопільщині травмувались п’ятеро осіб

Три дорожньо-транспортних пригоди трапились минулими вихідними на дорогах Тернопільської області.

В трьох ДТП на дорогах Тернопільщини травми отримали п’ятеро, одна людина в реанімації.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, три дорожньо-транспортних пригоди трапились минулими вихідними на дорогах Тернопільської області.

14 квітня автопригоду з потерпілими зареєстрували в селищі Бірки Тернопільського району.

Водій мотоблоку "Зубр" не впорався з керуванням та здійснив наїзд на місцеву жительку, 1966 року народження. Потерпілу госпіталізували в травматологічне відділення з відкритим переломом гомілки. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

15 квітня на Кременеччині водій “Волги” допустив бокове зіткнення з Daewoo Lanos та Volkswagen Transporter - Т5. Обидва транспортних засоби рухалися зустрічною смугою.

В результаті автопригоди з травмами до лікарні звернулися водії “Волги” та Volkswagen. При попередньому огляді з'ясувалося, що водій “Волги” перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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Ще одна автопригода трапилася того ж дня на Гусятинщині у селі Клювинці: не розминулися мотоцикл та скутер. Кермувальник мотоциклу МТ, здійснюючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу та врізався у скутер YAMAHA.

Внаслідок ДТП один з водіїв потрапив у реанімаційне відділення з підозрою на струс та тріщину черепа, а також з пошкодженням грудної клітки, забоями та саднами. Іншого кермувальника оглянули медики, але не госпіталізували.

Усі події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 ККУ. Триває слідство.