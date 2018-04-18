На Тернопільщині взялись за міжнародну трасу, яку не ремонтували 30 років

Дорожники почали ремонт ділянки від Тернополя до кордону з Хмельницькою областю.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, дорожники почали ремонтувати ділянку від Тернополя до кордону з Хмельницькою областю, це частина міжнародної траси М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка. Її не ремонтували вже 30 років.

Наразі там триває фрезерування старого покриття, далі, кажуть шляховики, укріплять основу і влаштують два шари асфальтобетону. Окрім цього значна увага приділяється і безпеці дорожнього руху.

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Так, за проектом буде влаштовано кільце при в’їзді в Підволочиськ, розширення проїжджої частини (допоміжні смуги на підйомах), освітлення, нові дорожні знаки та розмітка.

Виконавцем робіт є компанія «Автомагістраль-Південь». Виробничі потужності підприємства з сучасними асфальтобетонними заводами дозволяє виконувати значні обсяги робіт. Раніше вона займалася ремонтами масштабних інфраструктурних об’єктів у Дніпровській, Львівській, Одеській, Київській, Миколаївській та інших областях.