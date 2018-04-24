Військовослужбовці Тернопільської артилерійської бригади повернулися з зони АТО (фото, відео)

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, ешелон з особовим складом і технікою підрозділу Тернопільської артилерійської бригади зустрічали рідні та близькі воїнів, представники влади, духовенства та голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна.

Очільник області подякував за героїзм воїнам, які тривалий час захищали мир і спокій в Україні, та вручив з нагоди повернення із зони АТО і за відмінне виконання службових обов’язків медалі «За службу Україні» та подяки.

Також він наголосив, що для Тернопільщини відновлення Збройних Сил України і надалі залишатиметься пріоритетним. Очільник області акцентував на системних змінах в обороноздатності нашої армії.

«Ми працюємо в області над відновленням інфраструктури артилерійської бригади. Впевнений у тому, що такі кроки допоможуть покращити умови перебування наших військових на постійному місці дислокації у Чорткові, Теребовлі, Бережанах, а в перспективі і в Кременці», - зазначив Степан Барна.

Військовослужбовці та усі присутні вшанували хвилиною мовчання героїв артилерійської бригади, які захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, віддали найдорожче – власне життя.