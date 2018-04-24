Молодик, якого розшукують на Одещині, відзначився крадіжкою елітного алкоголю на Тернопільщині

Під час перевірки особи крадія правоохоронці з’ясували, що він є жителем Арциз Одеської області.

Чоловіка вже два тижні вважають безвісти зниклим на Одещині, а в той час він крав спиртне на Тернопільщині.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, чоловік поцупив дві пляшки спиртного, вартістю тисячу гривень, з магазину в Почаєві. Про це правоохоронцям повідомив директор торгового закладу. Злодія вдалося розшукати завдяки відео з камер спостереження. У нього частково вилучити викрадений алкоголь.

Під час перевірки особи крадія правоохоронці з’ясували, що він є жителем Арциз Одеської області. Вдома ще з 12 квітня його розшукують як безвісти зниклого. Про місце перебування молодика кременецькі поліцейські повідомили колег з Одещини.

За скоєний на території Тернопільської області злочин молодому чоловікові інкримінують частину 1 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.