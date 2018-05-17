У Тернополі відкрили справу проти керівника комунального підприємства міськради

У Тернополі екологи задокументували факт зниження рівня води у ставі у нерестовий період.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної екологічної інспекції у Тернопільській області, працівники служби перевірили став на підставі звернення громадян.

Було встановлено, що на замовлення Управління житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради фізичною-особою підприємцем, який визнаний підрядником, на підставі проекту на водоймі навколо острівця «Чайка» у Тернополі у парку ім. Т. Шевченка здійснено підсипку каменем частини водного плеса внутрішньої берегової лінії, де зростала водно-болотна рослинність, на якій риба відкладає ікру.

У зв'язку з тим, що підприємцем не враховано даного фактору, на нього складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 87 КУпАП, що тягне за собою накладення штрафу від 50 до 70 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Підрядника також приписом зобов'язано проводити роботи, які можуть негативно вплинути на нерестові місця, лише після закінчення нерестового періоду.

Одночасно за пониження рівня води Тернопільського ставу на 25 см у нерестовий період розпочато адміністративне провадження за ст. 87 КУпАП стосовно директора КП «Об'єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя».

Тернопільському міському голові надіслано пропозицію про вжиття заходів реагування і недопущення проведення робіт в нерестовий період, які можуть негативно вплинути на нерест риби.