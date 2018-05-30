Неповнолітній відвідувач порушив правила безпеки, намагаючись зробити фото з твариною.

На Тернопільщині лев у зоопарку травмував 14-річного хлопця.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в Заліщицькому районі на території міні-зоопарку одного з відпочинкових комплексів.

Читайте такожНа Львовщине из 20-метрового колодца вытащили перепуганного кота (видео)

Як з’ясували працівники поліції, хлопець, який був в зоопарку разом з батьками, підійшов надто близько до клітки з левом і тварина вдарила його лапою по плечі. Хлопчика доправили до медзакладу. Лікарі діагностували рвану рану лівого плеча, йому надали необхідну медичну допомогу.

За попередніми даними, неповнолітній відвідувач порушив правила безпеки, намагаючись зробити фото з твариною. Водночас батьки це заперечують.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини того, що сталося.