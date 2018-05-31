На Тернопільщині на літнє оздоровлення дітей з обласного бюджету витратять 6,5 млн грн

Протягом 2018 року оздоровленням на відпочинком заплановано охопити 59 937 дітей шкільного віку.

На Тернопільщині на літнє оздоровлення дітей з обласного бюджету буде використано 6,5 млн грн.

Як повідомив УНІАН начальник відділу сім’ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний, ще 3,55 млн грн. передбачено місцевими бюджетами передбачено на проведення оздоровчої кампанії та 335,6 тис. грн на підготовку дитячих таборів. Окрім того, 2,9 млн грн. виділено з бюджетів об’єднаних територіальних громад. Крім того, планується залучення 9,4 млн грн позабюджетних коштів на організацію оздоровлення та відпочинку дітей області, у тому числі профспілкові кошти, кошти підприємств та батьківська плата.

«У 2018 році в області планують розпочати роботу 447 закладів оздоровлення та відпочинку. З них 10 стаціонарних заміських закладів оздоровлення та відпочинку, 426 мовних та таборів з денним перебуванням дітей, 3 табори праці та відпочинку, 8 наметових містечок. Вартість перебування дітей у дитячих закладах області є найнижчою в Україні і становить від 195 до 250 грн. за ліжко/день», – запевнив Чорний.

За його даними, відділом сім’ї та молоді ТОДА під час літнього оздоровлення будуть організовані тематичні зміни для розвитку творчих здібностей «Таланти Тернопільщини», для лідерів учнівського самоврядування «Лідер», зміни національно-патріотичного виховання «Нащадки славного роду», для кращих дітей-інформатиків «Юний інформатик».

Протягом 2018 року оздоровленням на відпочинком заплановано охопити 59 937 дітей шкільного віку, що становить 50,1% від їх загальної кількості. Зокрема буде оздоровлено 100% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 70% дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей.

Протягом 2018 року за кошти обласного бюджету буде охоплено оздоровчими послугами понад 1157 дітей пільгових категорій. Крім того, за кошти (269 тис. грн), що залишились буде проведено додаткові закупівлі путівок.

Довідка УНІАН. В області проживає 119 824 дитина дітей шкільного віку, з них 62 904 дітей належать до пільгових категорій, з них 781 дитина із категорії діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 22 348 дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, 2 208 дітей з інвалідністю, 3 958 дітей, що постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, 18 183 дитини, що перебувають на диспансерному обліку, 7 597 творчих та обдарованих дітей, 5 103 дитини працівників АПК та соціальної сфери села, 221 дитина внутрішньо переміщених осіб, а також 2 455 дітей, батьки яких є учасниками АТО, у тому числі 21 дитина, батько яких загинув під час захисту територіальної цілісності України.