Кікбоксери з Тернопільщини вибороли золоту та срібну нагороди на XXIV Кубку світу

Змагання відбулись у Будапешті, участь у них взяло понад 2 тис. спортсменів із 40 країн світу.

Представники Федерації кікбоксингу Тернопільщини Максим Грейцар та Павло Михайлика на XXIV Кубку світу з кікбоксингу за версією WAKO здобули золоту та срібну нагороди вибороли.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, змагання відбулись у Будапешті, участь у них взяло понад 2 тис. спортсменів із 40 країн світу.

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19-річний Максим Грейцар, виступаючи у надважкій вазі у категорії лоу-кік, став переможцем, відтак здобув золоту нагороду і звання володаря Кубка світу з кікбоксингу.

«Це був дебют Максима у таких престижних змаганнях серед дорослих спортсменів, оскільки досі змагався серед молоді. Спортсмен дуже прогресує. За минулий місяць провів п’ять боїв на дорослому рівні в Україні, відтак на світову першість вийшов «на піку» форми. В подальшому нас чекає багато роботи – пройти три тренувальних збори для підготовки до чемпіонату Європи, який в листопаді відбудеться у Словаччині. Також готуватимемося до професійних боїв, оскільки ми підписали контракт з Українською професійною лігою (УПЛ) кікбоксингу», – розповів тренер спортсмена Олександр Дульнєв,.

Грейцар навчається у ТНЕУ та є чемпіоном Європи та володарем Кубка світу серед молоді.

На змаганнях в Угорщині його було визнано кращим бійцем у збірній України.

«Срібло» в Угорщині вдалося здобути ще одному тернополянину – 19-річному Михайлиці, який змагався у ваговій категорії 75 кг. За словами Дульнєва, для Павла це теж були перші змагання такого рівня.

«У кікбоксинг Павло перейшов з ММА і тренується уже вісім місяців. Гарно виступив в Україні – програв лише першому номеру нашої збірної. А в Будапешті на шляху до фіналу переміг спортсменів зі Словаччини та Сербії. На вирішальний бій через рецидив травми ми не вийшли, однак звання срібного призера для Павла – це дуже високе досягнення», – зазначив Дульнєв.