Співак Андрій Підлужний став радником голови ТОДА з питань культури

Очікується, що Підлужний буде популяризувати Тернопільський край через культурні заходи, фестивалі, фольклорні дійства та концерти.

Співак, композитора, музикакант Андрій Підлужний став радником голови ТОДА Степана Барни з питань культури.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадмністарції, відповідне посвідчення Барна вручив виконавцю учора.

Очікується, що Підлужний буде популяризувати Тернопільський край через культурні заходи, фестивалі, фольклорні дійства та концерти.

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«Тернопільщина – це співучий край і край культури. А тому багато фестивалів в нашій області потребують промоції, організованості і для нас важливий ваш досвід як промоутера та продюсера, який працював багато років на різних каналах та продюсував різні формати заходів популярного характеру. Спільно ми зможемо досягти того, щоб про Тернопілля говорили як про перлину духовності і культури, а також почули про нього не тільки в Україні, а й у світі», – сказав керівник області при врученні посвідчення.

У свою чергу Підлужний позитивно оцінив те, що влада цікавиться культурою та мистецтвом.

«Я хочу подякувати за сприяння в зйомках кліпу «Вовки», який ми відзняли в Збаразькому замку. Це вже друга робота, яка має відношення до популяризації замків Тернопільщини. Пперший кліп «Навіки» відзняли на горі Бона у Кременці, і на цьому ми не зупинимося. Також я планую організувати величезний цікавий тур визначними місцями Тернопільщини за участі відомих українських артистів, зокрема, моїх колег з гурту «Піккардійська Терція». Дуже багато планів, сподіваюся, що їх усіх вдасться реалізувати», – сказав Підлужний.