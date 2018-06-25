Працівники Тернопільської ОДА з нагоди 100-річчя державної служби піднялися на Говерлу (фото, відео)

Там вони розгорнули банер з привітанням для своїх колег з написом «Держслужбовці Тернопільщини вітають колег зі 100-річчя державної служби в Україні».

Працівники Тернопільської ОДА з нагоди 100-річчя державної служби піднялися на Говерлу. Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, з нагоди професійного свята працівники обладміністрації вирішили піднятися на найвищу точку України, висота якої складає 2 061 м. Там вони розгорнули банер з привітанням для своїх колег з написом «Держслужбовці Тернопільщини вітають колег зі 100-річчя державної служби в Україні». За словами працівників ОДА, такі спільні виїзні поїздки гуртують та зближують, а також надихають на нові звершення.

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