У Тернополі СБУ передала обласному музею вилучений у контрабандиста середньовічний французький гобелен (фото)

11:26, 13 липня 2018
Тернопіль
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Фото СБУ

Як повідомили УНІАН в секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, гобелен датується другою половиною ХVІІ - кінцем XVIII століття.

Фото СБУ

Оперативники СБУ вилучили мистецький твір на митному пункті пропуску «Рава-Руська» у березні 2017 року.

Тернополянин, який намагався вивести антикварний гобелен для реалізації іноземним колекціонерам, визнав свою вину і сплатив штраф у розмірі 10,2 тис. грн.

Старовинний гобелен у рамі на підрамнику конфісковано в дохід держави.

Його орієнтовну вартість у СБУ не вказують.

Фото СБУ

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Теги: #музей#Тернопільщина