У Тернополі СБУ передала обласному музею вилучений у контрабандиста середньовічний французький гобелен (фото)
11:26, 13 липня 2018Тернопіль
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Оперативники СБУ вилучили мистецький твір на митному пункті пропуску «Рава-Руська» у березні 2017 року.
Фото СБУ
На Тернопільщині СБУ передала обласному краєзнавчому музею вилучений у контрабандиста середньовічний французький гобелен.
Як повідомили УНІАН в секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, гобелен датується другою половиною ХVІІ - кінцем XVIII століття.
Фото СБУ
Оперативники СБУ вилучили мистецький твір на митному пункті пропуску «Рава-Руська» у березні 2017 року.
Тернополянин, який намагався вивести антикварний гобелен для реалізації іноземним колекціонерам, визнав свою вину і сплатив штраф у розмірі 10,2 тис. грн.
Старовинний гобелен у рамі на підрамнику конфісковано в дохід держави.
Його орієнтовну вартість у СБУ не вказують.
Фото СБУ
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