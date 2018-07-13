У Тернополі СБУ передала обласному музею вилучений у контрабандиста середньовічний французький гобелен (фото)

Оперативники СБУ вилучили мистецький твір на митному пункті пропуску «Рава-Руська» у березні 2017 року.

На Тернопільщині СБУ передала обласному краєзнавчому музею вилучений у контрабандиста середньовічний французький гобелен.

Як повідомили УНІАН в секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, гобелен датується другою половиною ХVІІ - кінцем XVIII століття.

Оперативники СБУ вилучили мистецький твір на митному пункті пропуску «Рава-Руська» у березні 2017 року.

Тернополянин, який намагався вивести антикварний гобелен для реалізації іноземним колекціонерам, визнав свою вину і сплатив штраф у розмірі 10,2 тис. грн.

Старовинний гобелен у рамі на підрамнику конфісковано в дохід держави.

Його орієнтовну вартість у СБУ не вказують.