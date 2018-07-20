На Тернопільщині тепловоз смертельно травмував монтера колії.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася 19 липня на 134 кілометрі залізничного перегону Збараж-Тернопіль.

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На даному відрізку колійного шляху тривали ремонтні роботи. Машиніст, керуючи двохсекційним тепловозом, збив на колії монтера 1969 року народження, уродженця села Залужжя Збаразького району.

Потерпілий від отриманих травм загинув на місці пригоди. У машиніста відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство відповідно до ст. 276 ч. 3 ККУ (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей).