У пошуках дівчини були задіяні поліцейські, громада району. Дівчина врешті повернулася додому сама, побачивши численні оголошення про її розшук.

На Тернопільщині 18-річна дівчина, яку майже тиждень розшукували рідні, ховалася в подруги через сварку з батьками.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 1 серпня до Чортківського відділу поліції звернулась жителька районного центру і повідомила, що її донька 2000 року народження ще 27 липня пішла з дому та не повернулася.

У пошуках дівчини були задіяні поліцейські, громада району. Дівчина врешті повернулася додому сама побачивши численні оголошення про її розшук.

Як з'ясувалося, дитина посварилася з батьками й пішла з дому. Допоки рідні не знаходили собі місця, вона переховувалася в приятельки.

За час своєї відсутності об'єктом злочинних посягань не стала.