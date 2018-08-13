На Тернопільщині рятувальники загасили комбайн, який загорівся
10:44, 13 серпня 2018Тернопіль
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Загорання ліквідовано черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.
Фото УНІАН
На Тернопільщині рятувальники загасили комбайн, який загорівся.
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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 11 серпня о 16.05 виникла пожежа моторного відсіку комбайна у полі поблизу села Петликівці Бучацького району. Вогнем пошкоджено моторний відсік комбайна на площі 1 кв м.
Загорання ліквідовано черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.
Під час пожежі врятовано комбайн.
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