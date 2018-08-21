На Тернопільщині святкування Дня Незалежності України об’єднають із відзначенням річниці Надзвичайного Великого Збору ОУН

Розпочнуться урочистості 24 серпня о 9 год богослужінням у місцевому храмі Покрови Пресвятої Богородиці з участю мешканців села Золота Слобода, молоді та гостей.

На Тернопільщині святкування Дня Незалежності України об’єднають із відзначенням річниці Третього Надзвичайного Великого Збору ОУН.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, урочистості з відзначення 75-ої річниці проведення ІІІ Надзвичайного Великого Збору ОУН та 27-ої річниці Незалежності України відбудуть у селі Золота Слобода Козівського району.

Зокрема, у рамках програми відбудеться освячення криївки на подвір'ї родини Чарківських і меморіального знаку на хуторі Фостяки. На хуторі Веснівка освятять хату, в якій завершив свою роботу Збір ОУН. А у сільському клубі села Золота Слобода пройде наукова конференція.

Розпочнуться урочистості 24 серпня о 9 год богослужінням у місцевому храмі Покрови Пресвятої Богородиці з участю мешканців села Золота Слобода, молоді та гостей.

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Після цього запланованих урочистий хід колони від храму до хутора Чарківських, де відбудеться освячення криївки.

Також буде освячено пам’ятний знак на хуторі Фостяків, де розпочав роботу ІІІ Надзвичайний Великий Збір ОУН, та хата на хуторі Веснівка, де завершив свою роботу ІІІ Надзвичайний Великий Збір ОУН. У заходах передбачено концерт та театралізовану постановку присвячену тематиці національно-визвольної боротьби, спецпогашення, присвяченого 75-ї річниці ІІІ Надзвичайному Великому Збору ОУН, наукова конференція, похід до пам’ятника Ярославу Старуху, покладання квітів та поминальна панахида.

Під час урочистостей відзнаками ОУН-УПА нагородять родини визначних учасників національно-визвольних змагань та учасників АТО.

Завершиться святкування концертною програмою.