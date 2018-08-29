У Тернополі п’яний водій пошкодив два припарковані автомобілі
10:17, 29 серпня 2018Тернопіль
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При перевірці алкодрагером виявилося, що вміст алкоголю в крові водія перевищує норму вдесятеро.
На винуватця ДТП патрульні склали два адмінпротоколи \ фото УНІАН
У Тернополі п’яний водій пошкодив два припарковані автомобілі.
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Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, водій Peugeot Partner наїхав на Mercedes та Geely на проспекті Злуки.
При перевірці алкодрагером виявилося, що вміст алкоголю в крові водія перевищує норму в 10 разів.
На винуватця ДТП патрульні склали два адмінпротоколи за ст. 124 та ст. 130 КУпАП ("порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів"; "керування у стані сп’яніння") .
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