У Тернополі вщент п’яний водій заснув за кермом посеред дороги

У Тернополі вщент п’яний водій заснув за кермом, при цьому, на щастя, не спричинив ДТП і нікого не травмував. Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, повідомлення про те, що водій автомобіля Ford Transit заснув за кермом під час руху просто посеред проїзної частини на центральній вул. Руській надійшов на лінію 102 учора.

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На місце події виїхали патрульні, які у присутності 2 понятих провели перевірку водія на стан сп’яніння. Алкотестер показав 4,27 проміле алкоголю в крові чоловіка при допустимій у 0,2 проміле.

На 29-річного водія патрульні склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння).

У нього вилучили посвідчення водія.

Раніше в Тернополі вночі три екіпажі поліції переслідували вночі п’яного водія.