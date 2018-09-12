У Тернополі п’яний водій спричинив зіткнення на зустрічній смузі (фото)

Винуватець ДТП пройшов алкотест на місці, результат – 2,43 проміле, що майже в 13 разів перевищує допустиму норму.

У Тернополі п’яний водій спричинив зіткнення на зустрічній смузі.

Як повідомили УНІАН в пресс-службі патрульної поліції Тернополя, автопригода сталася на вул. Мазепи 11 вересня. 38-річний водій Таврії виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Ford Mondeo.

Винуватець ДТП пройшов алкотест на місці. Результат – 2,43 проміле, що майже в 13 разів перевищує допустиму норму.

На водія патрульні склали 2 адмінпротоколи за керування напідпитку та вчинення ДТП. У нього інспектори вилучили посвідчення водія та видали тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом. Транспортний засіб евакуювали на арештмайданчик.