На Тернопільщині під час пошуку металобрухту місцевий житель натрапив на 65 артснарядів

Всього з початку року на Тернопільщині виявлено 612 застарілих боєприпасів часів минулих воєн.

На Тернопільщині під час пошуку металобрухту місцевий житель натрапив на 65 боєприпасів.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався 16 вересня о 20.40.

Читайте такожНа Тернопільщині за добу виявили 7 артснарядів часів Другої світової війни

До оперативно-диспетчерської служби управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення, що в лісосмузі поблизу с.Вілія Шумського району знайдено вибухово-небезпечні предмети.

На місце виклику виїхали піротехніки ДСНС. За попередніми даними, виявлено 65 артилерійських снарядів калібром 45 мм часів Другої світової війни.

Місце знахідки буде детально обстежене, а всі виявлені вибухонебезпечні предмети будуть вилучені та знищені в безпечному місці шляхом контрольованого підриву.

Всього з початку року на Тернопільщині виявлено 612 застарілих боєприпасів часів минулих воєн.