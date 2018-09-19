На Тернопільщині виявили вже 203 артснаради на місці знахідки боєприпасів

Всього з початку року на Тернопільщині виявлено 750 застарілих боєприпасів, часів минулих воєн.

На Тернопільщині виявили вже 203 артснаради на місці знахідки боєприпасів. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області продовжують обстежувати території в лісосмузі поблизу с. Вілія Шумського району, де 16 вересня під час пошуку металобрухту місцевий житель натрапив на 65 одиниць боєприпасів. Читайте такожНа Тернопільщині за добу виявили 7 артснарядів часів Другої світової війни Станом на 18 год 18 вересня вже виявлено 203 артилерійських снаряди калібром 45 мм часів Другої світової війни. Всі вибухонебезпечні предмети вилучені та здані під охорону працівникам національної поліції. 19 вересня роботи на місці події продовжено. Всього з початку року на Тернопільщині виявлено 750 застарілих боєприпасів, часів минулих воєн.

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