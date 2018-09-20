У Тернополі викрили 9 нелегальних гральних закладів (Фото)

Заклади діяли під виглядом офіційних пунктів розповсюдження державних лотерей.

У Тернополі викрили 9 нелегальних гральних закладів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, вони діяли під виглядом офіційних пунктів розповсюдження державних лотерей.

Насправді в цих закладах клієнтам надавали доступ до азарних ігор, використовуючи комп'ютерну техніку та мережу Інтернет.

За результатами проведених на підставі ухвал слідчого судді обшуків, виявлено та вилучено докази протиправної діяльності організаторів незаконного бізнесу: комп’ютерну техніку, цифрові носії інформації, мобільні телефони, готівкові кошти.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст.203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом).