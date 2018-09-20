Делегація з Тернопільщини вшанувала у Любліні пам'ять борців за волю України (Фото)

Делегація з Тернопільщини вшанувала у Любліні пам'ять борців за волю України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, представники делегації на чолі з головою Тернопільської ОДА Степаном Барною та головою обласної ради Віктором Овчаруком поклали квіти до Меморіалу «Борцям за волю України 1917-1921 років», що встановлений на цвинтарі у місті Люблін, ушанувавши пам'ять військових УНР з війська Симона Петлюри, які поховані на цьому кладовищі.

Меморіал «Борцям за волю України…» встановлений на честь вояків армії Української Народної Республіки головного отамана Симона Петлюри – союзників Польщі у війні 1920 року, які жили в Любліні та околицях. Пам’ятник розташований у православній частині найстарішого люблінського цвинтаря. Там, власне, спочивають вояки, які були союзниками Польщі у боротьбі з більшовиками. Після тієї війни багато з них поселилося у Польщі. У Любліні до Другої світової війни вони були активною культурною меншиною.

Як повідомляв УНІАН, делегація з Тернопільщини бере участь у ІІ Європейському тижні інновацій. У рамках Форуму Тернопільщина підписала угоду про співпрацю з Люблінським воєводством.