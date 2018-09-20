Голова ТОДА ініціює легалізацію Малашівського сміттєзвалища, куди вивозять сміття з Тернополя

У Тернополя до кінця не вирішене питання із вивозом сміття, оскільки діюче Малашівське сміттєзвалище експлуатується попри офіційну заборону екологів та санстанції від 1997 року.

Голова ТОДА Степан Барна ініціює легалізацію Малашівського сміттєзвалища, куди вивозять сміття з Тернополя.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це йшла мова під час робочої зустрічі керівництва області з керівництвом міста Тернопіль щодо недопущення екологічної катастрофи на сміттєзвалищі у Малашівцях Зборівського району

«Якщо сміттєзвалище не матиме реального господаря, то ми усі розуміємо екологічні наслідки цієї проблеми. І для того, щоб це питання врегулювати потрібно йти шляхом легалізації Малашівського сміттєзвалища. Це дасть можливість Тернополю разом із Малашівською сільською радою відпрацювати комплекс заходів по переробці та утилізації сміття», – наголосив Барна.

Він нагадав, що дане питання кілька років тому було предметом політичних дискусій та портистоянь. «Сьогодні наше завдання перейти від політичних розмов в господарську площину. Водночас ми принципово стоїмо на позиції, що питання вивезення сміття на Малашівське сміттєзвалище має бути врегульовано не тільки з містом Тернополем, а й з навколишніми населеними пунктами Тернопільського і Зборівського районів, щоб не множити додаткових стихійних сміттєзвалищ, яких в області й так багато», – зауважив очільник області.

Довідка УНІАН. У Тернополя до кінця не вирішене питання із вивозом сміття, оскільки діюче Малашівське сміттєзвалище експлуатується попри офіційну заборону екологів та санстанції від 1997 року. Воно знаходиться в 2-му поясі зони санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору, звідки постачається вода для Тернополя. Шар геологічних порід на плато сформований породами, які не здатні виконувати функції водонепроникного екрану. Відтак існує загроза потрапляння забруднюючих речовин із звалища у продуктивний водоносний шар.

1 серпня 2009 року жителі прилеглих сіл до Малашівецького смітєєзвалища, куди вивозилося сміття із Тернополя, перекрили дорогу на звалище. Проблема з вивозом сміття з Тернополя існувала майже два з половиною місяці.

12 жовтня після підписання меморандуму між ТОДА та громадами сіл Малашівці та Ігровиця про взаєморозуміння стосовно врегулювання спірних питань функціонування сміттєзвалища, жителі Малашівців розблокували дорогу.

19 листопада 2009 року голова облдержадміністрації Юрій Чижмарь підписав розпорядження про виділення земельної ділянки площею 6 га Миролюбівської сільради Тернопільській міській раді для розміщення об’єкта тимчасового складування твердих побутових відходів методом пресування у тюки і герметичного покриття їх поліетиленовою плівкою.

Невдовзі Миролюбівська сільрада звернулася з позовом в обласний адміністративний суд щодо визнання дій голови облдержадміністрації в питанні виділення земельної ділянки для створення сміттєзвалища незаконними. Окрім цього, Тернопільська районна рада закликала прокуратуру опротестувати згадане розпорядження як таке, що прийнято з перевищенням повноважень.

21 грудня 2009 року Тернопільська міська рада отримала державний акт на право постійного користування земельною ділянкою під розташування тимчасового полігону твердих побутових відходів поблизу Миролюбівки. Втім, періодично жителі села блокували роботу працівників, які облаштовували на ділянці сміттєзвалище.

Після того, як мером Тернополя став Сергій Надал, у листопаді 2010 року він заявив, що місто не планує вивозити сміття у Миролюбівку, оскільки там стався прорив ґрунтових вод

Відтак Тернопіль уклав чергову угоду про вивіз сміття в Малашівці.

Тернопіль використовує Малашівське сміттєзвалище з 1977 року. Сюди завезено майже 14 млн. метрів кубічних сміття.

Періодично на звалищі виникають пожежі.