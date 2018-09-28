На Тернопільщині від переохолодження помер 53-річний чоловік
10:29, 28 вересня 2018Тернопіль
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Тіло чоловіка виявили на польовій дорозі між селами Байківці та Соборне Тернопільського району.
Ілюстрація ukravtodor.gov.ua
На Тернопільщині від переохолодження помер 53-річний чоловік.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, тіло чоловіка виявили на польовій дорозі між селами Байківці та Соборне Тернопільського району.
Правоохоронці встановили особу невідомого. Ним виявився 53-річний житель села Соборне. Рідні впізнали чоловіка. Загиблий ніде не працював, перебивався випадковими підробітками.
За попередніми даними, чоловік помер від переохолодження, в його крові виявили алкоголь. Слідів насильницької смерті на тілі не виявлено.
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