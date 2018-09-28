Тіло чоловіка виявили на польовій дорозі між селами Байківці та Соборне Тернопільського району.

На Тернопільщині від переохолодження помер 53-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, тіло чоловіка виявили на польовій дорозі між селами Байківці та Соборне Тернопільського району.

Правоохоронці встановили особу невідомого. Ним виявився 53-річний житель села Соборне. Рідні впізнали чоловіка. Загиблий ніде не працював, перебивався випадковими підробітками.

За попередніми даними, чоловік помер від переохолодження, в його крові виявили алкоголь. Слідів насильницької смерті на тілі не виявлено.