На Тернопільщині скеровано до суду обвинувачення щодо банди, яка обдурила понад 60 осіб

Вони видурювали у людей кошти під приводом укладення договору фінансового лізингу за вартістю нижче ринкових цін.

На Тернопільщині скеровано до суду обвинувачення щодо групи зловмисників, яка обдурила понад 60 осіб на 1 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, обвинувачення стосується 6 учасників організованої групи, яка впродовж 2013-2016 років, діючи у Тернополі, видурювала у людей кошти під приводом укладення договору фінансового лізингу за вартістю нижче ринкових цін.

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Від потенційних покупців зловмисники отримували від 20 до 70 тис. грн, однак обіцяного товару так і не надавали.

Учасників групи звинувачують у правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство). Їм загрожує покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років із конфіскацією майна.