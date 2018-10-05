На Тернопільщині перепоховали воїнів УНР, яких розстріляли більшовики

У Ланівцях перепоховали воїнів УНР, яких розстріляли більшовики.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, загалом у Ланівцях було знайдено рештки 41-го воїна армії УНР. Дослідження могили вояків на околиці міста тривали протягом двох тижнів.

«Ми працюємо археологічним методом і фіксуємо способи поховання. Відомо, що проходили бої поблизу Ланівців. Українські воїни потрапили в полон і були розстріляні за відмову співпрацювати з більшовиками. Хаотично розміщені останки свідчать про санітарне захоронення. Ідентифікувати загиблих важко, адже немає жодних списків. Частина воїнів була розстріляна, знайдено багато куль у кістках, а тих, хто був поранений – добивали шаблями. Також знайдені православні хрестики, 2 саморобні срібні перстні, ґудзики від одностроїв, рване взуття, кишеньковий ножик та гребінчик. Окрім цього відомо, що воїнів пограбували», – розповів керівник експедиції, заступник директора меморіально-пошукового підприємства «Доля» Володимир Харчук.

Голова ТОДА Степан Барна під час виступу провів паралель між подіями сторічної давнини та нинішніми подіями.

"Ми вшановуємо пам'ять Героїв, які віддали життя за незалежність та соборність рідної держави, право розмовляти українською мовою та мати українську церкву. Сьогодні, як і 100 років тому воїни УНР, а потім «упівці» та дисиденти, українські захисники воюють на сході країни проти того ж російського агресора", - наголосив Барна.

Як повідомляв УНІАН, це вже не перше перепоховання. Раніше на Тернопільщині знайшли захоронення жертв "Ягільницької трагедії" та вояків УНР, убитих більшовиками у Шумську.